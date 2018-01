EU-raha houkutteli Pertunmaan järjestöt koolle

Pertunmaan VPK:lla on lukuisien muiden pienten järjestöjen tavoin alituinen huoli rahasta.

Yhdistyksen rantasaunalla sijaitseva ulkohuussi kaipaa uudistusta ja palokuntanuoretkin tarvitsisivat yhtä sun toista.

Keskimäärin kymmenen, enimmillään jopa 13 nuorta on osallistunut Pertunmaalla palokuntanuorten tapaamisiin ja harjoituksiin.

Pertunmaan kunta sentään antoi 200 euron avustuksen, ja kunnan lisäksi apuun voisi tulla Euroopan Unioni.

Sillä on jäsenmaidensa maaseudun kehittämiseen oma rahastonsa, jonka varoja jakavat muun muassa Leader-ryhmät. Näistä ryhmistä Pertunmaa kuuluu Päijänne-Leaderin alueeseen.

Nyt Päijänne-Leader kehottaa yhdistyksiä hakemaan avustuksia kylien pienille investoinneille, joiden kustannusarvio on 900-9 000 euroa.

Jani Pekkonen uskoi, että Pertunmaan VPK voisi hyötyä tästä

– Mahdollisesti haemme rahoitusta, ainahan sitä jotain tarvitsee junioritoimintaan, hän kiitti.

– Pienimpiin hankkeisiin on mahdollista saada avustusta hyvin laajalla skaalalla, ja hakeminenkin on helpompaa.

