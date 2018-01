Tekojää myllertää urheilualueen – rakentaminen alkanee jo toukokuussa

Mäntyharjun urheilualueelle rakennettavan tekojääradan myötä pitkään samana pysynyt maisema muuttuu melkoisesti. Tekojään alta siirtyvät tenniskentät ja nykyisen kaukalon pukukoppirakennus puretaan.

Maisema muuttuu myös siksi, että tekojää rakennetaan samalle korkeudelle pesäpallokentän kanssa, nykyisinhän kaukalo on huomattavasti pesäpallokenttää alempana.

Jos ja kun tekojää joskus katetaan, tietää se lisää muutoksia.

– Silloin hallin yhteyteen tehtäisiin uudet pukukoppitilat, jotka palvelisivat kaikkia lajeja yleisurheilusta, jalkapalloon ja pesäpalloon. Nykyiset yläkopit purettaisiin, pohtii kenttämestari Juhani Lyytikäinen.

Tenniskentät ovat siirtymässä nykyisen koirapuiston paikalle, minne on tulossa myös nuorille suunnattu parkour-rata. Nämä on tarkoitus tehdä alueen pohjoisreunaan eli ne häritsisivät läheisen rivitalon asukkaita mahdollisimman vähän. Alueelle on suunniteltu myös siistiä pysäköintialuetta, mikä palvelisi muun muassa Kisalassa järjestettäviä tilaisuuksia.

Tekninen lautakunta valitsi tiistain kokouksessaan tekojääradan urakoitsijaksi Jäämestarit Oy:n, joiden tarjous 445 200 euroa oli neljästä tarjouksesta halvin.

– Jäädyttämisen voi periaatteessa aloittaa jo 15 asteen lämpötilassa, mutta se ei ole taloudellisesti järkevää. Luistelukausi tulee jatkossa olemaan lokakuun alusta ainakin maaliskuun puoliväliin,arvelee Lyytikäinen.

Lue lisää torstain 25. tammikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Osta oikeudet näköislehteen tai tilaa paperilehti tästä linkistä.