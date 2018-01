Pelit vievät mennessään – kasvattajat putoavat kelkasta

On siitä ollut puhetta. Oikeastaan minulla on parhaillaan osittainen pelikielto, myöntää pertunmaalainen Vili Pekkonen.

Tällä hetkellä yksi hänen pelikonsoleistaan kotona on käyttökiellossa.

Mutta kännykkä ei ole. Sillä voi pelata vaikkapa mobiilipeliä Clash Royale. Se on niin sanottu tornipuolustuspeli, jossa pelaaja kerää ja kehittää erilaisia pelimaailman hahmoihin perustuvia kortteja.

Suomalaisen Supercellin kehittämä Clash Royale on juuri nyt yläkouluikäisten poikien suosiossa, tytöt pelaavat mielellään toista Supercellin peliä, Hay Daytä.

Mutta pelejä on lukuisia, lukuisia muitakin.

– Pelit ovat ihan älyttömän monipuolinen maailma. Mobiilipelien lisäksi on oppimispelejä, Playstation-, lauta- ja livepelejä, eikä pelaaminen ole pelkästään huono asia, huomauttaa Pertunmaan nuoriso-ohjaaja Katriina Korpinen.

Nuorten peliharrastus mielletään helposti vain ongelmalliseksi riippuvuudeksi digitaalisista peleistä.

Korpisen mielestä pelien ja pelaamisen kenttä on monelle vanhemmalle kaiken kaikkiaan niin vieras, että asiantuntijuudelle olisi tarvetta. Sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä järjestöväelle tarjottiin viime viikolla tietoiskut digi- ja rahapelaamisesta sekä niiden varjopuolesta, peliriippuvuudesta.

