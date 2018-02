Talo täynnä muksuja ja toukkia – Mustikkatassuun riittää tulijoita

Yhä useampi mäntyharjulainen lapsiperhe valitsee päivähoitopaikaksi Mustikkatassun päiväkodin. Mustikkatassussa on täyttä erityisesti pienimpien päädyssä, eli Mukula-Muksu-suvussa ja Touhu-Toukka-tiimissä.

Samaan aikaan perhepäivähoidon vetovoima on hiipunut, vaikka varhaiskasvatuksen piirissä on läpi vuosien ollut keskimäärin 170 lasta.

Muutos näkyy selvästi: Perhepäivähoitajia oli kymmenen vuotta sitten 16, nyt heitä on neljä.

– Se on sääli, koska perhepäivähoito on hyvä hoitomuoto. Sen valtteja ovat yhteisöllisyys ja kodinomaisuus, mutta myös hoitajien ammatillisuutta on lisätty, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Minna Mokkila-Halinen.

Perhepäivähoitajat siirtyivät työaikalain piiriin 2011.

Lain mukaan heidän työaikansa on säännöllinen ja arkipäiviin sidottu, mitä taas vanhempien työajat eivät ole.

Perhepäivähoitajan viettäessä viikkovapaitaan on ainoa korvaava hoitopaikka Mustikkatassu. Sen sijaan, että hoitopaikka vaihtuisi kerran kuukaudessa, moni vanhempi suosii pysyvää ratkaisua – siis Mustikkatassua.

Koko talon täyttöaste on esimerkiksi tänä vuonna ollut 136 prosenttia.

Teoriassa se tarkoittaa, että päiväkodissa on ollut jatkuvasti 36 ”ylimääräistä” lasta, mutta käytännössä yhtälö ei ole näin yksinkertainen.

– Vaikka tavoite on sadassa prosentissa, voimme pitää täyttöastetta ylempänä, koska olemme vuoropäiväkoti, sanoo Mokkila-Halinen.

