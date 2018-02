Niila Forsellille kolmen vuoden sopimus MP:n kanssa

Jalkapallon kakkosen A-lohkossa ensi kaudella pelejä jatkava Mikkelin Palloilijat on tehnyt useamman vuoden pelaajasopimukset kolmen juniorinsa kanssa. Niila Forsell ja Leevi Leinonen tekivät kolmen vuoden ja Viljami Jurvanen kahden vuoden sopimukset.

Keskikentällä taidokkaita otteita esittänyt Niila Forsell, 16 on aloittanut jalkapallouransa Mäntyharjun Jäntevässä, mutta jo vuodesta 2012 lähtien edustanut MP:tä. Niila on älykäs pelaaja, jonka vahvuus on pallollinen tekeminen, mutta fysiikka vaatii vielä lisää treeniä. Monivuotinen sopimus tuntuu nuoresta pelimiehestä hyvältä.

– Onhan se hieno tunne laittaa nimeä paperiin ja lyödä kättä päälle. Kiva nähdä, kun kova työ palkitaan tällä tavalla ja luottoa löytyy!

– Tavoittaa on saada edustusjoukkueessa mahdollisimman paljon minuutteja ja tietenkin kehittyä pelaajana.

Päävalmentaja Janne Wilkman ottaa tyytyväisenä juniorikolmikon joukkueeseensa.

– Kaikki kolme ovat harjoitelleet marraskuusta alkaen mukanamme ja osoittaneet potentiaalinsa. Nämä sopimukset ovat panostusta tulevaisuuteen ja ovat osa sitä pitkäjänteistä työtä, jota olemme seurassa tekemässä. Junioripuolen toiminnan tasoa on saatu nostettua viime vuosina paljon ja edustusjoukkueen tehtävänä on olla jatkumona tälle työlle.