Toivolan koulukin porskuttaa mukana digissä

Kasvatus- ja opetusalan Educa-messuilla esiteltiin hiljattain opetuksen digitaalisia menetelmiä.

Helsingin Messukeskuksessa kokeiltiin muun muassa virtuaalilaseja ja tutustuttiin robotiikkaan.

120-vuotiaalla Toivolan koululla Mäntyharjulla ei vielä opiskella robottien kanssa, mutta tietotekniikan monipuolinen käyttö on arkipäivää kaikissa luokissa.

Esikoululaisten käytössä on tabletteja, joilla voi pelata matematiikkapeli Moppia ja muita opetuspelejä, tai katsella vaikkapa tähtitaivaan ilmiöitä.

Esitelmiä tehdään kannettaville tietokoneille, joita koululla on käytössä 12. Tussitaulun rinnalla käytössä on älytaulu.

Oppilaat ovat myös tutustuneet Office 365-ohjelmaan. Se tarjoaa muun muassa verkkoympäristön, jossa oppilaat voivat esimerkiksi osallistua samanaikaisesti yhteiseen ryhmätyöhön, sijainnistaan riippumatta.

– Pieneksi kouluksi meillä on tietoliikenneyhteydet ja muut valmiudet erinomaisessa kunnossa, kiittää koulun rehtorina viime syksynä aloittanut Juha Ukkonen.

Ukkonen alkoi tutustua digitaalisiin opetusmenetelmiin hyvissä ajoin, 1990-luvun lopulla.

Hän oli mukana taannoisen lääninhallituksen Dine PM-projektissa, jossa haluttiin verkottaa koko silloinen Mikkelin lääni videoneuvottelulaittein, sekä kouluttaa laitteiden käyttäjiksi 600 opettajaa.

Ukkosen ja muiden projektiin osallistuneiden tehtävänä oli edesauttaa haja-asutusalueiden tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia.

– Siinä reissattiin kouluttamassa ympäri Eurooppaa, viemässä evankeliumin ilosanomaa, hymähtää Ukkonen nyt.

