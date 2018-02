Mäntyharjun Askel valaistaan perjantaina valonheittimillä – vapaaehtoisia kaivataan mukaan

Mäntyharjun monitoimitalo Askel valaistaan perjantai-iltana valotaideteokseksi. Vanhan kenkätehtaan ulkoasun värittävät uudelleen vapaaehtoiset paikalliset nuoret.

Kello 19 alkavassa tapahtumassa on kyse niin sanotusta sissivalaistustempauksesta. Sen tarkoituksena on esitellä paikkoja uudessa valossa ja kiinnittää huomiota valaistuksen merkitykseen viihtyvyydessä. Tapahtuma on osa Mäntyharjun lasten ja nuorten kuvataidevuotta.

– Tällä sisivalaistuksella on tarkoitus myös kiinnittää huomiota nuorten omaan elinympäristöön, Mäntyharjun kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky kuvaa.

”Valonkantajiksi” valonheittimiä ohjaamaan otetaan mukaan 18 vapaaehtoista. Yli-Pyky kertoo, että muutamia vapaaehtoisia mahtuu vielä mukaan. Mäntyharjulaiset nuoret voivat ilmoittautua mukaan vapaaehtoisiksi valonkantajiksi nuorisotoimiston kautta Jonna Juholalle numeroon 040 522 9043.

– Jos 18 nuorta ei saada kasaan, niin loput jäljelle jääneet paikat täytetään yleisön joukosta, Yli-Pyky kertoo.

Tapahtuman ovat suunnitelleet Jukka Laine ja Janne Parviainen. Sissivalaisun idean takana on englantilainen Martin Lupton. Hän on ollut mukana valaisemassa suomalaisia kohteita muun muassa Jyväskylässä.

Valaistus on ollut viime aikoina esillä myös suomalaisen valotaiteilija Kari Kolan tempauksissa. Kola valaisi viime vuonna Savonlinnan Olavinlinnan ja Saana-tunturin Enontekiöllä.