Laskiainen kutsuu ulkoilemaan – pulkkamäkiä on useita

Laskiaissunnuntaina on ulkoilutapahtumat ainakin Mäntyharjun Toivolassa ja Pertunmaan Kuortissa.

Toivolan koululla järjestettävässä laskiaisriehassa on tiedossa napakelkkailua, rekiajelua ja tossupalloa kello 13-15. Kahviossa on tarjolla makkaraa, pullaa ja nokipannukahvia.

Kuortin kentällä pääsee laskemaan mäkeä puolitapäivin. Paikalla on nuotio, jossa voi paistaa omat makkarat.

Tulevana laskiaistiistaina Mäntyharjun Virkistyksen hiihtojaosto järjestää hiihtokoululaisille ja heidän huoltajilleen leikkimielisen tapahtuman, jossa on leikkimielisiä viestihiihtoja paikalla koottavin joukkuein.

Viestien jälkeen huomio siirtyy kaukalolle, missä Mäntyharjun kunta ja LC Mäntyharju ottavat yhteen luutapallo-ottelussa.

Ottelu jatkaa monivuotista perinnettä, missä leijonat ja Nuoret tuottajat kohtasivat aina laskiaistiistaisin luutapallon merkeissä.

Alueella on MäVin hiihtojaoston järjestämä puffetti, mistä saa ostaa makkaraa ilmaisen mehun ja pipareiden seuraksi.