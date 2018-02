Luontokuvia Mäntyharjulla – Korkeen kamera löysi jääsydämen

Tavallinen ja arkinenkin suopursu puhkeaa eksoottiseen hehkuun, kun sen valokuvaa läheltä oikeanlaisessa valossa.

Luontokuvaaja Eero Korkee etsii kameralleen mielellään kohteita, joista muut eivät välitä. Esimerkiksi auringonlaskut ovat hänen mielestään vähän kuluneita, mieluummin hän valokuvaa vaikkapa vanhoja keloja, tai lokakuisia kaisloja Kouvolan Heisanharjulla.

Muun muassa näitä on nähtävillä Mäntyharjun kirjaston näyttelytilassa helmikuun ajan. Kuvissa vuorottelevat avarat maisemat ja luonnon tarjoamat yksityiskohdat.

Kouvolalainen Eero Korkee on ripustanut valokuviaan näytille ahkerasti: Mäntyharjun näyttely on järjestyksessään jo 26.

Yhden kuvista, jossa on kelo Repoveden Lapinsalmella, on nähnyt Korkeen arvion mukaan yli satatuhatta silmäparia.

Kymenlaakson lisäksi hän on esitellyt kuviaan paljon Lapissa, joka on mieluisinta seutua vaeltelulle kameran kanssa.

Viime vuosina Korkee on tutustunut lintujen kuvaamiseen kojusta.

– Tikkoja, tiaisia, kanahaukkoja, metsoja… tavallisistakin linnuista voi saada kivoja kuvia. Kuvat ovat sattuman seurauksia. Tilanteita tulee eteen sen sijaan että ryhtyisi ottamaan kuvaa.

