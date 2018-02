Mäntyharju hakee uutta voimaa keskustaan – kuntalaisdialogia halutaan lisätä

Kuusi kuntaa ja kaksi yliopistoa ovat lähteneet taistelemaan maaseututaajamien negatiivista väestökierrettä vastaan hankkeella. Siinä halutaan muun muassa löytää ratkaisuja maaseututaajamien viihtyisyyden ja vetovoiman lisäämiseksi, visioida taajamien roolia digitalisoituvissa palveluissa ja saada uusia toimijoita mukaan eri organisaatioista ja väestöryhmistä.

Yksi kuudesta mukana olevasta kunnasta on Mäntyharju, joka hakee hankkeen myötä ratkaisuja taajaman yrittäjien digitaalisten palvelujen kehittämiseen, vapaa-ajanasumisen taajamapalvelujen ja Luova Mökkitie- verkoston eteenpäin viemiseen sekä kuntalaisdialogin edistämiseen. Myös uusia tekijöitä on tarkoitus saada mukaan taajaman kehittämiseksi.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen sanoo, että varsinkin yrittäjien digipalveluiden ja kuntalaisdialogin kohentamisessa ulkopuolista apua tarvitaan.

– Tiedostamme ongelman, mutta miten näitä ratkottaisiin, niin sitä me emme tiedä ja tällä haetaan siihen ratkaisuja.

Mäntyharju on taajaman kehityksen kannalta siinä mielessä hyvässä asemassa, että paljon on jo laitettu alulle. Keskustan kehittämissuunnitelmia on tehty jo vuosia ja ne ovat edelleen käypää tavaraa, vaikka konkreettisia toimenpiteitä ei välttämättä ole ylen määrin näkynyt.

– Esimerkiksi aseman ja kenkätehtaan alueen osalta ollaan nyt tekemässä kaavoitusta, minkä jälkeen päästään etenemään. Ei nämä niin nopeasti tietenkään tapahdu, kuin joku olettaisi. Itse asemarakennuksen osaltakin paljon on ideoita tullut sen käytöstä, mutta suuri osa niistä liittyy yritystoimintaan. Ei kunta voi yrittäjäksi lähteä, kyllä siihen tarvitaan ulkopuolisia tahoja, tuumaa kunnan markkinointipäällikkö Olli Marjalaakso.