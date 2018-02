Yo-kirjoitukset alkoivat – kynän käyttö jää historiaan

Ylioppilaskirjoitusten muuttuminen sähköiseksi on tuonut mäntyharjulaisetkin abiturientit historialliseen hetkeen.

Tänä keväänä koevastauksia laaditaan viimeistä kertaa kynä kädessä äidinkielen tekstitaidon kokeessa.

Viimeistä kertaa kyniä ja papereita käytetään nyt myös venäjän, fysiikan ja kemian yo-kokeissa. Matematiikan koe siirtyy sähköiseksi aineista viimeisenä, keväällä 2019.

Sähköisessä yo-kokeessa nuoret saavat kysymykset tallennettuina muistitikulle. Tikut luovutetaan kuoressa ja toisessa kuoressa on henkilökohtainen avauskoodi koekysymysten avaamiseksi.

Abiturientteja on Mäntyharjulla 40. He ovat tehneet sähköisiä kokeita kurssiensa päätteeksi jo pitkään.

Lukio-opetuksessa käytetään sähköisiä materiaaleja enenevässä määrin, mutta ei vielä sähköisiä oppikirjoja.

Kokeiden teknisestä toteutuksesta vastasi alkuvaiheessa pitkälti matematiikan ja fysiikan opettaja Jaakko Halkosaari. Sittemmin asiaan on perehdytetty useita muitakin opettajia.

Samalla rehtori Taumala itse on jäänyt kirjoitusten käytännön järjestelyistä sivummalle. Hänen työaikaansa vie yhä enemmän hallinto ja seuraavien muutosten valmistelu. Seuraava isompi muutos – lukiolain uudistus – on jo ovella.

