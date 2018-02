Aihetta juhlaan: Ystävyyttä 60 vuoden ajalta

Tänään pertunmaalainen Lilja Volanen hakee ystävänsä Sylvi Ruuthin ystävänpäivän kahville.

Ruuthilla on ikää 90 vuotta ja samoja ikävuosia lähestyy Volanenkin. Pitkäikäiseksi voi sanoa myös heidän ystävyyttään, sillä se on kestänyt yli 60 vuotta.

Molemmat ovat muuttaneet vanhoilla päivillään Pertunmaan kirkonkylään samalta Mustaniemen kylältä Peruveden rannalta.

Molemmat tekivät pitkän työuran maataloudessa. Perhe- ja työelämän pyörityksessä ystävyyden vaalimiselle oli vähemmän aikaa, mutta nyt he pitävät yhteyttä päivittäin.

– Soitellaan tai tavataan, tai ainakin vilkutellaan postilaatikoilta, kertoo Ruuth.

– Lilja on suuri tuki. Olisin ihan avuton ilman häntä.

Vuosikymmeniin mahtuvat päivät ovat tehneet naiset toisilleen läheisiksi.

– Tiedetään toistemme asiat tarkkaan, sanoo Volanen.

– Jos et ole valehdellut, heittää Ruuth.

