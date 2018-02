Nyt on juhlakahvien aika – Talvikin tarina alkoi 30 vuotta sitten

Käsityöpuoti Talvikki Pertunmaalla on näyteikkuna siihen, mitä kaikkea käsistään kätevä voi saada aikaan.

Jokainen Pertunmaan käsityöläiset-yhdistyksen jäsen voi tuoda tänne käsitöitään myyntiin. Jäseniä on kuutisenkymmentä, joten valikoimaa riittää.

– Ideat leviävät, kun käsityöläiset saavat tuoda töitään. Sitä ajattelee, että teenpähän minäkin tuollaisen, kertoo Leena Liukkonen.

Mutta Talvikki on paljon muutakin kuin käsityöläisten markkinapaikka ja lahjatavarakauppa: Omalta osaltaan se ylläpitää pertunmaalaista kotiseutuhenkeä ja paikallishistorian tuntemusta.

Näyteikkunan mallinukke on pukeutunut Rauni Rajala-Valveen suunnittelemiin neuleisiin, joiden kuvio on poimittu seurakunnan perustajan Markus Pulierin puumerkistä, niin sanotusta Pulierin rististä.

Samoin Talvikissa on tallessa alkuperäinen, Anna Alarannan suunnittelema malli Pertunmaan kuntatekstiiliksi, josta sittemmin muotoutui Neljä vuodenaikaa-ryijy.

Talvikin tarina alkoi käsitöiden myyntinäyttelystä helmikuussa 1988.

– On suoranainen ihme, että olemme vielä tässä. Ei sitä kukaan olisi uskonut 30 vuotta sitten.

