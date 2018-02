Tasapuolisten päätösten puolesta – Al-saifi on nuori erotuomarilupaus

Jalal Al-saifi on ehtinyt moneen mukaan niinä kuutena vuotena, joina hän on Irakista muuton jälkeen Mäntyharjulla asunut.

Viime kevään kuntavaaleissa hän päätyi ensimmäiselle varasijalle demareiden riveissä ja vastikään Mikkelin Erotuomarikerho palkitsi Al-saifin vuoden lupaavana nuorena jalkapalloerotuomarina.

Jalal Al-saifi on tuttu näky mäntyharjulaista jalkapalloa paikan päällä seuraaville.

Jäntevän Marko Hokkanen ja Timo Kuoksa patistelivat innokkaan teinin viheltämään junnujen pelejä ja sitä kautta tuomarikurssille.

Ensimmäinen virallinen vihellyskeikka osui miesten 5. divisioonan otteluun avustavaksi eli linjatuomariksi.

– Aika paljon jännitti. Kopissa ennen peliä kysyin muilta tuomareilta, että saako lopettaa hommat ja lähteä saman tien kotiin. Paineet olivat kovat.

Nyt on pelejä takana jo paljon, yksistään viime vuonna niitä kertyi yli 50. Aikuisten peleissä pelaajien tunteet kuohahtelevat usein ja junnupeleissä kentän laidalla seisovien pelaajien vanhempien. Al-saifi on tottunut kommentointiin, mutta sanoo yleensä reagoivansa niihin.

– Pyrin saamaan valmentajat puolelleni kättelemällä heidät ennen peliä ja juttelemalla. Pelin jälkeen voin käydä pelaajien kanssa läpi tuomioita.

Parasta erotuomarina olemisessa on hänen mukaansa se, että pääsee tekemään oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteitakin harrastuksen parissa on.

– Päätavoite on viheltää ennen 25 ikävuotta Seinäjoen Jalkapallokerhon ottelu.

