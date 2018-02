Askel kohti palvelukylää: Pertunmaan omaisuudelle valmistellaan suunnitelmaa

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys on ryhtynyt laatimaan metsäsuunnitelmaa Pertunmaan kunnan omistamastaHonk´niemi-tilasta.

Kyseessä on mittava omaisuus kunnalle, hieman päälle 334 hehtaaria. Alueelle laaditaan kymmenvuotissuunnitelma metsän hoidosta ja hakkuista.

– Siellä on päätehakkuuikäistä metsää, mutta myös kasvatusikäistä harvennusmetsää, kertoo yhdistyksen metsäasiantuntija Veikko Halmesaari.

– Hakataan mitä on hakattavissa palvelukylän kustannuksia varten. Loppuosaa hoidetaan metsälain mukaan, sanoo tekninen johtaja Matti Ratilainen.

Metsänhoitoyhdistys arvioi suunnitelman valmistuvan kesäkuun alkuun mennessä.

Alueeseen kuuluu muun muassa noin 20 hehtaarin Honkasaari Peruvedellä, minne on kaavoitettu 11 tonttia, sekä kaksi kaavoitettua tonttia Pienveden rannalta.

Tilan kokonaispinta-ala on noin 500 hehtaaria. Metsähallitus on lunastanut siitä itselleen runsaspuustoisia osia suojeltaviksi.

Kunta solmi joulukuussa 2016 Pertunmaan Tukikoti-yhdistyksen kanssa sopimuksen, jossa kunta sitoutuu käyttämään perintöomaisuudesta realisoitavia varoja tukikodin alueen palvelukylän rakentamiseen. Kyseessä on kahden rivitalon peruskorjaus sekä uuden päiväkeskuksen rakentaminen palvelukylään.

