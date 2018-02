Työttömyys alin kymmeneen vuoteen – Mäntyharjulla pudotus suurin

Työttömien määrä on laskenut Etelä-Savossa 1 500:lla henkilöllä vuoden takaisesta ajankohdasta. Työttömyys on tammikuun lukuja vertaillen Etelä-Savossa alimmillaan kymmeneen vuoteen.

Eniten työttömyys aleni vuoden kuluessa Mäntyharjulla, 27 prosenttia. Samalla työttömien osuus työvoimasta oli Mäntyharjulla kuntien toiseksi pienin, 10,8 prosenttia. Pienin työttömyyslukema oli Juvan 10,5 prosenttia. Pertunmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,2 prosenttia. Yli 14 prosentin osuuksia merkittiin Enonkoskella, Savonlinnassa ja Sulkavalla.

Miesten ja naisten työttömyys on laskenut suurin piirtein samaan tahtiin. Työttömien määrä on laskenut kaikissa ikäryhmissä sekä kaikilla koulutusasteilla ja ammattiryhmissä, mutta selvimmin muutos näkyy rakennusalan eri tehtävissä.