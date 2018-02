Jotain hyvää jokaisessa – Pertunmaalla etsittiin eväitä itsetunnolle

Hyvä itsetunto tarkoittaa sitä, että osaa arvostaa itseään, tietävät pertunmaalaiset Anni Lehtimäki ja Liinu Vanhatalo.

Hyvää itsetuntoa tarvitaan heidän mielestään siihen, että tulisi parempi mieli, mutta miten sellainen hankitaan?

– Pitäisi ajatella enemmän hyvää itsestä. Se on vaikeaa välillä. Omia puutteita tulee helpommin mieleen, he myöntävät.

Ystävällisyyttä itseä kohtaan harjoiteltiin Pertunmaan yhtenäiskoululla viime perjantaina, kun koululla vieraili Nuorisopalvelu Balanssi. Viidesluokkalaiset miettivät omia ja toistensa luonteenpiirteitä ja vahvuuksia.

”Sisäinen säihke” on kysytyin koulutuksista, joita Balanssi järjestää kautta maan myös muun muassa päihteiden käyttöön, stressin hallintaan ja elämän valintoihin liittyen.

– Ajan hengestä johtuen koetaan tärkeäksi kiinnittää huomiota itsetuntoon. Netin maailma luo pohjaa jatkuvalle vertailulle ja se vaikuttaa monille elämänalueille. Nuori voi olla hukassa itsensä kanssa, vaikka päällisin puolin näyttäisikin menevän hyvin, kertoo Balanssin yrittäjä Janne Kaleva.

