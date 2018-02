Kohuttu Lotta-veistos paljastetaan Taidekeskus Salmelassa

Kuvataiteilija Tiina Torkkelin Lotta-veistos julkistetaan Mäntyharjulla kesäkuussa Taidekeskus Salmelassa. Asiasta kirjoitti tiistaina Hämeen Sanomat

Julkistaminen tapahtuu joko taidekesän avajaispäivänä tai sitä edeltävässä lehdistötilaisuudessa. Veistos on tulevan kesän ajan osa näyttelyä ja sijoittuu todennäköisesti Kesäheinän veistospuistoon.

Lotta-veistoksen ympärillä on ollut kohua sen jälkeen, kun Forssan kaupunki kieltäytyi ottamasta sitä poliittisista syistä. Torkkeli ryhtyi suunnittelemaan veistosta juuri Forssan kaupungin aloitteesta. Ennen kuin ensimmäistäkään ehdotusta oli näytetty, kaupunginhallitus päätti luopua hankkeesta. Syynä tähän on mainittu Lotta Svärd-järjestön oikeistolainen tausta ja Forssan historia työläiskaupunkina.

Sittemmin veistoksen ovat halunneet itselleen Rovaniemi ja Helsinki.

Tiina Torkkelin teoksia on ollut esillä Taidekeskus Salmelassa 20 vuoden ajan ja Salmela on ollut jakamassa Lotta-veistoksen valmistusvastuuta materiaalikulujen osalta. Valmisteilla on 3,5 metriä korkea teräsmonumentti.

– Se ei ole näköispatsas. Se ei siis esitä ketään lottaa vaan heidän työnsä arvostusta, kertoo toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.

Hänelle on ollut vaikeaa ymmärtää veistoksen vastustamista.

– Ainakin Salmelalle tämä on kunnianosoitus lottia kohtaan eikä politiikkaa. Teoksen työnimi on ”Kunnioita menneisyyttä – usko tulevaan”, kertoo Hoikkala.

Tiina Torkkeli tunnetaan muun muassa Salmelan piha-alueen hevosveistoksista sekä eläinaiheisesta grafiikasta. Torkkeli toimi myös edesmenneen professori Laila Pullisen avustajana rakennettaessa tämän näyttelyä Salmelaan.

Korjattu 21.2. kello 16 kuvatekstistä patsaan nimi.