Pertunmaan kouluselvityksessä vielä vähän villoja – puheenjohtaja arvelee Kuortin koulun lakkaavan

Pertunmaan käynnissä olevasta kouluverkkoselvityksestä hiiskutaan vielä vähän julkisuuteen. Käytännössä selvityksessä ratkaistaan Kuortin koulun kohtalo, jonka jatko on ollut vaakalaudalla viime syksystä lähtien.

Sivistysjohtajana ja yhtenäiskoulun rehtorina toimiva Sari Mäkeläinen kertoo, että selvityksessä noudatetaan Kuntaliiton asiasta laatimaa ohjeistusta. Sen mukaan selvityksessä käydään läpi muun muassa oppilasennusteet, tilojen kunto ja tehdään henkilöstösuunnitelma tulevaisuutta varten.

Selvitystyöryhmillä on myös tapana tehdä esitys tulevaisuuden kouluverkosta, henkilöstön sijoittamisesta ja lähikoulujärjestelyistä. Mäkeläinen ei vielä kerro, tekeekö Pertunmaan selvitystyöryhmä omaa esitystään kouluverkosta. Ensin kerätään faktat, hän sanoo.

Kouluselvitystyöryhmän puheenjohtaja Jari Liukkonen (kesk.) kertoo odottavansa selvityksen tuloksia mielenkiinnolla. Hän ei halua ennakoida selvityksen laajempia tuloksia ennakkoon, mutta Kuortin koulun jatkoa hän pitää epätodennäköisenä Syy on pienenevissä oppilasennusteissa.

Tällä hetkellä Kuortin koulussa on 22 oppilasta.

– Kyllä se valitettavasti siltä näyttää, että jos tätä rataa mennään, niin yhteen kouluun on lähiaikoina siirryttävä. Toki siinä voi tehdä tekohengitystä ja tehdä yhtenäiskoulut, mutta kyllä suunta on selvä, Liukkonen sanoo.

– Itse olen pyrkinyt lähestymään asiaa puolueettomasti. Inhimillinen puoli asiassa on toki iso, mutta kyllä numerot puhuvat puolestaan, hän lisää.

Kunnanjohtaja Juha Torniainen on aikaisemmin arvioinut, että koulun lakkauttamisella säästettäisiin 80 000-90 000 euroa vuodessa.