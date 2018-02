Pertunmaa haluaa mökkiläisiä kuntalaisiksi – vauhtia remonttiavusta

Pertunmaalla halutaan houkutella kesäasukkaita muuttamaan kuntaan vakituisiksi asukkaiksi. Tätä varten kesäasuntoja tulisi muuttaa vakituiseen asumiseen sopiviksi, mihin kunta voisi ojentaa auttavan kätensä.

Keskustan ja kokoomuksen valtuustoryhmät ovat esittäneet, että kunta voisi auttaa asuntojen muutosten suunnittelussa ja tekemisessä muun muassa muodostamalla alan yrittäjien verkosto.

Ryhmät esittävät aloitteessaan, että alkuvaiheessa hankkeesta olisi tiedotettava ja etsittävä siihen sitoutuvia kiinteistön omistajia. Tämän jälkeen kiinteistöille laaditaan muutossuunnitelmat, jotka paikallinen yritysverkosto toteuttaisi.

Toteutuessaan hanke olisi laatuaan maamme ensimmäinen. Siihen on suunniteltu haettavaksi rahoitusta EU:lta.

Pertunmaalla on arvioitu olevan noin 1 800 kesäasuntoa ja kesäasukkaita noin 3 000. Aloitteen tekijöiden mukaan monilla heistä on halua ja aikeita muuttaa Pertunmaalle vakituisemmin.