Poliisi vaitonainen Mäntyharjun seksuaalirikostutkinnasta

Itä-Suomen poliisi tutkii Mäntyharjussa ilmoitettua seksuaalirikosepäilyä. Tutkinnanjohtaja Juha Paukkunen kertoo, että poliisi on saanut sunnuntaina 4. helmikuuta ilmoituksen alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Poliisi on asiasta tutkinnan tässä vaiheessa vaitonainen.

– Asian esitutkinta on kesken, eikä poliisi tiedota tapahtumasta tai sen osallisista julkisuuteen, Paukkunen sanoo.

Asiasta on käyty keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa. Poliisi haluaakin rauhoitella asian ympärillä vellovaa keskustelua. Paukkusen mukaan kukaan asian tiimoilta kuullusteltu ei ole myöntänyt mitään epäiltyjä rikoksia.

– Keskusteluissa on esitetty tapahtumien kulusta virheellisiä tietoja ja näiden perusteella on tehty omia tulkintoja, mitkä ovat omiaan aiheuttamaan lisää epämääräisiä huhuja, Paukkunen sanoo.

Esitutkinnan päätyttyä asia saatetaan syyttäjän harkintaan. Syyteharkinnan jälkeen asia käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa, mikäli todennäköisiä syitä syytteen nostamiseen on olemassa.