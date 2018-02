Teatterit yhdistävät voimansa – Prinsessa Ruususesta suurtuotanto

Mäntyharjun kansalaisopiston lapsi- ja nuorisoteatterit valmistavat yhteisenä tuotantonaan näytelmän Prinsessa Ruusunen tänä keväänä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun teatterit yhdistävät voimansa. Lisäksi näytelmässä esiintyy kansalaisopiston lapsikuoro. Esiintymislavalla nähdään siten yhteensä noin 50 lasta ja nuorta. Näytelmän ohjaa Eija Spännäri apunaan Medeia Inkinen ja kuoron johtaja Minna Hytönen.

Käsikirjoituksen on laatinut Medeia Inkinen ja siinä yhdistellään useita versioita klassikkosadusta, mukaan lukien vanhasta suomalaisesta elokuvaversiosta. Satuaiheesta ovat kirjoittaneet muunnelmansa muun muassa Charles Perrault ja Grimmin veljekset

Näytelmän ensi-ilta on huhtikuun 21. päivä.