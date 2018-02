Mäntyharjun vesitorni odottaa saneerausta – tyhjennettävä näytteitä varten

Mäntyharjun vesihuoltolaitos on aloittanut vesitornin kuntokartoituksen. Vesitornista tutkitaan ja raportoidaan sekä sen yleinen kunto että betonirakenteet.

Julkisivun betonirakenteesta on näytteitä jo otettu ja myöhemmin keväällä otetaan näytteet altaan sisäpuolelta. Tätä varten ylävesisäiliö tyhjennetään vedestä. Tyhjennys ei aiheuta katkoksia tai muuta haittaa veden saannille, sillä vesi pumpataan johtoverkostoon näytteiden oton ajaksi.

Sisäpuolen betonipinnoissa on jo robottikuvauksella havaittu pieniä halkeamia ja rapautumista. Vesitornin saneeraussuunnitelma laaditaan tänä vuonna. Saneerauksen hinnaksi on arvioitu 150 000-500 000 euroa riippuen siitä, ryhdytäänkö puurakenteista kattoa uusimaan. Ulkovuorauksessa käytetyt asbestilevyt on jo poistettu niiden kiinnikkeiden syövyttyä ja levyt korvataan toisella materiaalilla.

Vesitorni rakennettiin Teletielle 1978. Sen ylävesisäiliöön mahtuu tuhat kuutiota vettä.