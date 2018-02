Kurvisen vauhti riitti Pohjois-Savossakin – veteraanien cup-voitto lähellä

Pohjois-Savon jääratakiertueella kilpailtiin lauantaina rapsakassa parinkympin pakkasessa Keiteleellä ja sunnuntaina hieman inhimillisemmissä olosuhteissa Kuopiossa.

Team Motopalvelun riveissä ajava mäntyharjulainen Lasse Kurvinen oli jälleen voitokas napaten ykkössijat kumpanakin päivänä niin veteraaneissa kuin Sprint 450 -lähdössäkin.

Kurvinen johtaa nyt neljän voiton myötä 20 pisteellä veteraanien Suomen Cupia, joten lauantaina Saarijärvellä hänellä on mahdollisuus varmistaa mestaruus hyvällä ajolla.

Neljän ajetun kilpailun jälkeen Kurvinen on huomannut kilpailuareenoiden sisältävän todella monipuolisesti erilaisia jääratoja, joissa osassa keskinopeus nousee noin 110 kilometriin tunnissa ja osassa ajetaan taas reilusti alle satasta keskimäärin kierroksella.

– Radat ovat sisältäneet todellisia jarrukaarteita sekä erittäin vaativia ajettavia kaarroksia, joissa kunkin kuljettajan taidot todella haastetaan. Veteraani kuljettajana voi sanoa, että on se hienoa ajaa jääratapyörällä täyttä vauhtia pääsuoran kaarteeseen, jossa lähes U-malliseen mutkaan ei juurikaan jarruun kosketa, vaan täydestä vauhdista lähestytään kaarretta täysin eri ajatusmallilla. Se miten tämä on jääradalla mahdollista, onkin eri ajotekniikoiden yhdistelyä ja se tekeekin lajista monipuolisen ja soveltuvan aivan eri taustaisille kuljettajille, kehuu Kurvinen.

Lue lisää torstain 1. maaliskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Tilaa lehti tästä tai osta näköislehden irtonumero tekstiviestillä torstaina tästä.