Mäntyharjun lahja viisivuotiaille: Aleksikin aloittaa ilmaisessa päivähoidossa

Vuonna 2013 syntyneet mäntyharjulaislapset saavat maksutonta varhaiskasvatusta eli päivähoitoa elokuun alusta alkaen. Kunta on päättänyt kokeilla maksuttomuutta vuoden ajan, siis heinäkuun loppuun 2019.

Kokeiluun on haettu valtion erityisavustusta, mutta sivistyslautakunnan päätös kokeilun aloittamisesta ei ole kuitenkaan ehdollinen – kokeiluun ryhdytään rahoituksesta huolimatta.

Maksuttomaksi tulisi 20 tuntia viikossa. Vanhemmat voivat valita, käyttävätkö he tunnit viitenä päivänä viikossa aamupäivisin, vai kokopäiväisesti kolmena päivänä viikossa.

Kokeilua varten tarvitaan uusi tila lapsiryhmälle, jonka kooksi on arvioitu korkeintaan 14:ää lasta. Tämän verran viisivuotiaita on tällä hetkellä varhaiskasvatuksen ulkopuolella.

Kunta on suunnitellut vuokraavansa viisivuotiaille uuden tilan Sairaalantie 1:n kerrostalosta. Asia varmistunee tällä viikolla. Noin 80 neliön kolmion omistaa Keskiväli Oy.

Asunnossa ei tarvitse tehdä tilamuutoksia tai remonttia. Sairaalantien huoneistoa sekä sen piha-aluetta ja liikennejärjestelyjä tutkitaan kuitenkin vielä soveltuvuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.

