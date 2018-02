Kammio valmis – Kuortti Customs avasi maalaamon

Kuortin teollisuusalueen Kuortti Customsin palvelut ovat laajentuneet maalauskammion valmistuessa.

Auto- ja pienkonekorjaamo on palvellut viime syksystä saakka, mutta maalauskammion avaaminen viivästyi hieman, sille kun ei tahtonut löytyä riittävän isoa tilaa hallista.

Kammiolla on pituutta seitsemän ja leveyttä neljä metriä. Kun korkeuttakin on lähes kolme metriä mahtuu sinne jopa pakettiauto, mutta kaikenlaista pienempääkin kappaletavaraa maalataan.

Tehokkaan ilmanvaihdon lisäksi kammiossa on tasainen 24 asteen lämpötila, joka on nostettavissa kuivatusta varten 55 asteeseen. Kosketuskuivaa maalipintaa syntyy siten tunnin kuluessa.

Maalisekoitushuoneessa valmistetaan värisävyjä laajalla valikoimalla.

– Valitun sävyn koodi syötetään tietokoneelle, joka ilmoittaa tarvittavien sävypastojen määrät 0,01 gramman tarkkuudella, kertoo maalaamopuolesta vastaava Timo Uotinen.

