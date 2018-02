Pelaser vetää osaajia puoleensa – nyt tarjolla suunnitteluakin

Se nyt on vaan fakta, että Kuortti on meidän kehittyvä alueemme, sanoo Pertunmaan elinkeinoasiamies Juha Paasonen.

– Kuortin tapauksessa hyvä heijastuu kauemmas, Mäntyharjulle saakka, hän uskoo.

Tänä talvena teollisuusalueen kehityksessä on otettu uusia askelia.

Hallissa aloittaa pian vuokralaisena Insinööritoimisto Proenco. Kone- ja tuotantotekniikan insinööri Tero Kämppi tuo osaamisensa kotoaan Hartosenpäästä hallin yläkerroksessa olevaan toimistotilaan.

Paluumuuttaja Kämppi tarjoaa pk-yrityksille apua projektinhallintaan ja tuotekehitykseenPlaset . Hänellä on kokemusta muun muassa konepajateollisuudesta, ravintolalaitteiden tuotekehityksestä ja robotiikasta.

– Meiltä on kyselty suunnitteluapua, mutta sitä ei ole aikaisemmin ollut tarjota. Terosta tulee varmasti olemaan hyötyä, sanoo Pelaserin toimitusjohtaja Pekka Larkala.

Pelaserin hallissa paiskitaan töitä kolmessa vuorossa, kolmen laser-leikkurin ääressä. Viimeisen vuoden aikana tuotteita, kuten erilaisia koneiden osia on valmistettu noin 500:lle yritysasiakkaalle.

Uskosta tulevaisuuteen kertoo sekin, että yritys osti itselleen kunnalta hallille vuokraamansa tontin viime marraskuussa.

