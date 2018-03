Keskustelua herÃ¤ttÃ¤nyt Lotta-veistos on henkilÃ¶kohtainen tutkielma – perustuu isovanhempien kirjeenvaihtoon

Taidekeskus Salmelan kesän ennakkoon kohutuin teosjulkistus on hyvinkääläisen kuvanveistäjä Tiina Torkkelin Lotta-veistos. Viimeistelyä vailla oleva 3,5-metrinen teräsveistos oli vielä viime vuonna yksi ehdokkaista Forssan kaupungin Lotta Svärd -muistomerkiksi. Forssan kaupunginhallitus päätyi kuitenkin torppaamaan koko patsashankkeen

Nyt patsasta havitellaan ainakin Helsinkiin ja Rovaniemelle, jossa paikalliset kaupunginvaltuutetut ovat tehneet aloitteensa patsaan hankkimisesta. Ennen mahdollista siirtoa muualle se kerää kuitenkin katsojia Salmelan kesänäyttelyssä. Tiina Torkkeli painottaa, että työn lähtökohta on ollut alun perin henkilökohtainen.

– Se on vapaa työ, joka on alun alkaen lähtenyt henkilökohtaisista intresseistä. Se perustuu isovanhempieni käymään kirjeenvaihtoon sodan aikana. Siitä tuli tunne, että se pitää vain tehdä, Torkkeli muistelee.

Hitsatun veistoksen työnimi on Kunnioita mennyttä ja usko tulevaisuuteen. Se on poimittu pikkulottien ohjeista, eli kultaisista sanoista.

– Se on mielestäni hyvä teesi, Torkkeli toteaa.

