Jannu LÃ¶yskÃ¤n matka on vasta alussa – televisiossa seuraavan kerran torstaina

Mäntyharjulaisen kahvilan pöytään istahtaa tavallisen oloinen nuori mies. Kodinkoneliikkeen ja elokuvateatterin tiskin takaa tuttu Jan-Erik Löyskä tunnetaan paikkakunnalla paremmin nimellä Jannu. Itse asiassa hänelle itselleenkin oma virallinen nimi selvisi vasta esikoulun ensimmäisenä päivänä.

– Siellä kysyttiin, että kumpaa nimeä haluaisin itsestäni käytettävän. Menin kotiin ja kysyin vanhemmilta, että mikäs juttu tämä on, Löyskä nauraa.

Viime viikot ovat olleet 22-vuotiaalle muusikonalulle kiireiset. Löyskä selvisi viime perjantaina jatkoon Nelosella esitettävän The Voice of Finland -ohjelman ensimmäisestä osasta päätyen Toni Wirtasen luotsaamaan joukkueeseen.

Viime syksynä kuvatussa lähetyksessä Löyskä vakuutti tuomarit rauhallisuudellaan ja vakaalla esiintymisellään laulaen Hectorin Mandoliinimiehen (katso esitys tästä linkistä). Omat tuntemukset olivat kuitenkin esiintymishetkellä päinvastaisia.

– Olin viimeisen kuvauspäivän viimeinen laulaja ja hetki kieltämättä jännitti. Laulu tuntui huonolta ja epävireiseltä.

Lopputulos oli kuitenkin Löyskän kannalta erinomainen ja jatkopaikka heltisi.

– Sen jälkeen puhelimeni suorastaan räjähti. Haluan kiittää kaikkia mahtavista tsemppiviesteistä.

Seuraavana päivänä jatkoonpääsyä juhlistettiin ravintola Kurkiniemessä ja ihmisillä oli mahdollisuus jutustella nuoren laulajan kanssa.

Seuraavan kerran Jannun laulua kuullaan televisiossa ensi viikon torstaina 8. maaliskuuta. Tuolloin jatkuvat The Voice of Finlandin kaksintaistelut. Jos Löyskä selviää kisassa jatkoon, on hänellä edessään enää yksi pudotuspeli ennen huhtikuussa järjestettäviä suoria lähetyksiä.

