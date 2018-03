Mäntytieto vaihtoi omistajaa – palvelutarjonta laajentui

30 vuotta Mäntyharjussa toiminut tilitoimisto Mäntytieto Oy on vaihtanut omistajaa. Yhtiön perustaja Kari Leppänen siirtyi viime vuonna eläkepäivien viettoon ja myi yrityksen savonlinnalaistaustaiselle perheyritykselle. Yhtiötä luotsaavat nyt isä ja poika – Jussi ja Teuvo Kärkkäinen, joilla on omistuksessaan kolme muuta tilitoimistoa Savonlinnassa, Punkaharjulla ja Kuopiossa.

Yrityksen uutena toimitusjohtajana työskentelee Tiina Mäkeläinen, joka muutti viime vuonna Mäntyharjuun Salosta. Hänellä on taustallaan pitkä työura useiden kansainvälisten yritysten taloustehtävissä pääkaupunkiseudulla.

Mäntytiedon asiakaskunta on pysynyt yrityskaupan jälkeen likipitäen samana. Edellisvuosiin verrattuna yhtiön palvelutarjonta on laajentunut. Mäkeläinen tarjoaa paikallisille kasvuyrityksille myös talousjohdon- ja controllerin palveluita.

Yrityksen leipätyötä ovat kuitenkin perinteiset kirjanpidot, tilinpäätökset ja palkkalaskenta. Tulevien vuosien suurin mullistus on siirtyminen sähköisiin palveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei yrittäjien tarvitse enää kiikuttaa jokaista kuittia ja lappua erikseen tilitoimiston tiloihin.

Mäkeläinen vannoo itse vahvasti sähköisten palveluiden nimeen.

– Uskon, että siihen suuntaan siirrytään, kun saamme vakuutettua asiakkaillemme , että he säästävät sillä aikaa vaivaa ja rahaa.

Mäkeläisen lisäksi Mäntytiedon tiloissa Reissutien varrella työskentelee kaksi työntekijää. Kati Kuokkanen vastaa Mäkeläisen ohessa paikallisista asiakkaista ja Aila Rauskanen tekee työtään tytäryhtiö Laskentakonsulttien tiliin.

Lue lisää torstain 8. maaliskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä

Voit tilata lehden tästä tai ostaa näköislehden irtonumeron tekstiviestillä tästä.