Pertunmaalla teatterileiri: Velu vietti viikonlopun näyttelemällä

Pertunmaan nuorisoseura ei ole jäänyt voivottelemaan jäsenistönsä vähenemistä. Se on ryhtynyt toimeen aloittamalla kuntarajat ylittävän yhteistyön Ristiinan ja Suomenniemen nuorisoseurojen kanssa. Viime viikonloppuna lapsia ja nuoria kolmesta eri seurasta osallistui ensimmäiselle yhteiselle teatterileirille.

13 lasta, iältään 7-13 -vuotiaita heittäytyi itseilmaisuun Pertunmaan nuorisoseurantalolla kahden päivän aikana.

Improvisaatio oli päivän teema sekä lauantaina että sunnuntaina.

Leiriläiset karistelivat ujoutta ja tutustuivat aluksi toisiinsa leikkien avulla.

– Ryhmän sisäisen luottamuksen saavuttaminen on tärkeää siksi, että osallistujat uskaltavat heittäytyä, kertoi leirin ohjaaja Sanni Antinniemi.

Hän haluaa lukion jälkeen hankkia ammatin teatterin parista. Hänellä on rooli myös Pertunmaan nuorisoseuran ensi kesän näytelmässä Rypytön rakkaus, jossa hän esittää 18-vuotiasta Minttua.

– Näytelmässä erilaiset sukupolvet ja ikäryhmät etsivät rakkautta. Nuorille olisi ollut enemmänkin rooleja tarjolla, mutta nuoria näyttelijöitä oli liian vähän, kertoo Antinniemi.

Tällaista vajetta paikkaamaan Pertunmaalla yritetään ensi syksynä aloittaa oma teatterikerho lapsille ja nuorille. Viime syksynä kerhoon ei tullut vielä riittävästi osallistujia.

