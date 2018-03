Plastepin laina heittämällä läpi valtuustossa

Pertunmaan kunnanvaltuusto ei ruvennut sen kummemmin puimaan Kuortissa toimivalle Plastep oy:lle myönnettävää 500 000 euron lainaa lisätilojen rakentamista varten. Laina meni läpi kiitosten saattelemana.

– Tämä on juuri niitä asioita, joita pitääkin olla uuden kunnan toimialassa, kiitteli Risto Salminen (kesk).

– Kaikkiaan erinomaisen nopeaa ja dynaamista toimintaa kunnanhallitukselta tuoda tämä tällä aikataululla valtuustoon.

Kunta saa vakuudeksi lainasta Kaunisto-nimiseen tilaan 386 000 euron suuruiset panttikirjat ja Yritys-tilaan kohdistuvan 120 000 euron panttikirjan.

– Tässä on lähdetty siitä, että vakuudet ovat riittävät ottamalla huomioon kiinteistön kunnon. Kuntalain ehdot täyttyvät, vakuutti kunnanjohtaja Juha Torniainen.

Salminen myönsi, että vakuuksien kanssa on aina riski olemassa, mutta ei uskonut ongelmia syntyvän.

– Plastep on vakavarainen yritys ja näin sitä sitoutetaan entistä enemmän paikkakuntaan.

Myös valtuuston puheenjohtaja Annukka Räisänen (kesk) sanoi olevansa iloinen, että asiassa on päästy näin pitkälle.

Markku Pöyry (ps) kannatti niin ikään lainan myöntämistä, mutta ihmetteli, miksei kunta hoitanut rakennuttamista, kuten Pelaserin hallin teossa.

– Ajatus oli, että kunta olisi voinut toimia rakentajana, mutta tässä on niin kiire ja yritys pystyy saamaan hankkeen nopeammin liikkeelle, vastasi Torniainen.

Rakentamisesta vastaa hämeenlinnalainen yritys.

Lue lisää torstain 8. maaliskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä.

Voit tilata lehden tästä tai ostaa näköislehden irtonumeron tekstiviestillä tästä.