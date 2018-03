Pertunmaan Talvirieha nÃ¤ytti: Tori voi elÃ¤Ã¤ talvellakin

Pertunmaa on kesäpitäjä, mutta kelihän on aivan loistava nytkin, hehkutti Mikko Syrjäläinen sunnuntaina torin rannassa.

Samaa mieltä olivat kymmenet, jotka olivat tulleet nauttimaan auringosta Pertunmaan ensimmäiseen talviriehaan.

Syrjäläisen silmämääräinen laskutapa antoi jo ensimmäisen puolituntisen yleisömääräksi 75 henkeä, ja järjestäjä uskoi määrän nousevan kokonaisuudessaan yli sadan.

Nina´s Erikoistaksipalvelut sai Talviriehan nopeasti pystyyn, koska paikalliset yritykset ja yhteisöt ottivat idean innolla vastaan.

Yritys on järjestänyt vastaavanlaisia tapahtumia kotipaikkakunnallaan Ristiinassa viiden vuoden ajan.

– Ristiinahan on myös paikka, jossa ei tapahdu talvisin mitään. Laitoimme Facebookiin ilmoituksen, jossa lupasimme järjestää ulkoilutapahtuman, jos saamme 500 tykkäystä. Ehkä ensi vuonna Talvirieha on Mäntyharjullakin, jos siellä on halukkuutta lähteä mukaan.

