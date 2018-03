Syntyvyys jatkaa laskuaan – Ruusan ikäluokassa 39

Mäntyharjussa syntyneitä oli viime vuonna 39. Se on hieman edellisvuotta 2016 enemmän, jolloin päivänvalon näki 32 mäntyharjulaisvauvaa.

Kuolleita Mäntyharjussa oli viime vuonna 86. Mäntyharjuun muutti 288 henkilöä ja poismuuttaneita oli 296. Kunnan kokonaisväkiluku väheni 57 hengellä, ollen vuodenvaihteessa 6054. Suhteellisesti pudotusta tuli 0,7 prosenttia, mikä on Etelä-Savon kunnista Mikkelin jälkeen vähiten.

Pertunmaalla syntyi viime vuonna viisi lasta, mikä on pienin määrä vuosikymmeniin. Edellisen kerran kuntaan syntyi alle 10 lasta vuonna 2014, jolloin syntyneitä oli kuusi.

Kuolleita kunnassa oli viime vuonna 36. Pertunmaalle muutti viime vuonna 68 henkilöä ja poismuuttajia oli 114.

Pertunmaan kokonaisväkiluku putosi 57 hengellä. Vuodenvaihteessa pertunmaalaisia oli 1739. Suhteellinen väestönpudotus oli 3,2 prosenttia, mikä on eniten Etelä-Savon kunnista.