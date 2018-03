SäbäMimmit kotiyleisön eteen lauantaina

Mäntyharjun SäbäMimmien kausi on MAHL:n harrasteliigassa ollut tähän saakka täysosuma. Kahdeksan pelin jälkeen joukkue ei ole pistemenetyksiä kärsinyt ja paikka huhtikuussa pelattavaan finaaliin on jo varma. Sitä ennen on lauantaina edessä runkosarjan viimeinen turnaus, mikä pelataan mäntyharjulaisten kotikaukalossa Kisalassa.

Edellisessä turnauksessa helmikuussa SäbäMimmit nujersivat RiU:n sählääjät 6-1 ja mikkeliläisen Pinkit Puumat 6-0. Ristiinalaisten osuma oli vasta kuudes mäntyharjulaisten verkkoon kauden aikana.

Lauantaina SäbäMimmit kohtaavat Kisalassa MAHL SP:n Mikkelistä ja JiiKoo Hurjat Juvalta. Pertunmaalainen PeNa saa Mäntyharjulla vastaansa RiU:n sählääjät ja Pinkit Puumat. Pelit alkavat kello 10.

