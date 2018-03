Pertunmaan perhehoitokoti avautui – Kotona ei ole kiire minnekään

Tämä on koti Teija Kinnuselle, Jari Makkoselle ja Pomo-koiralle, mutta myös hirvensalmelaiselle Anna-Liisa Ripatille.

Ripatti muutti maaliskuun alussa Kinnusen ja Makkosen luo Ruuhilammen perhehoitokotiin Pertunmaalle.

78-vuotias Ripatti ei pärjännyt enää yksin kotonaan, mutta tehostettua palveluasumista hän ei tarvitse. Siksi perhehoito on hänelle soveltuva palveluasumisen asumismuoto

– Hoitomuoto on ihanteellinen niille, jotka ovat hiljattain sairastuneet muistisairauteen. Sairaushan ei parane, mutta persoona ja toimintakyky voivat säilyä pitkäänkin, sanoo Teija Kinnunen.

Toimintakykyä säilyttävät perhe-elämän sosiaalisuus, säännöllinen ruokailu sekä kuntouttava ote. Asukkaat voivat osallistua myös kodin askareisiin voimiensa mukaan.

