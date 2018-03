Kallaveden kaavan kohteena rantarakentaminen

Valmisteilla oleva Kallaveden rantaosayleiskaava on saanut alueen maanomistajat ja sidosryhmät hereille.

Mäntyharjun maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen on tyytyväinen siihen, että hänen työhuoneensa ovi on käynyt ja puhelin soinut tiuhaan.

– Monet asiat kaavoituksessa ovat sellaisia, että maanomistajat ovat niiden parhaita asiantuntijoita. Näin laajassa kaavassa on vielä monenlaisen toiminnan yhteensovittamista, samalla kun keskiössä on rantarakentaminen.

Taajaman itä- ja kaakkoispuolisia alueita koskeva kaava on viimeinen, suurempi rantarakentamista ohjaava kokonaisuus Mäntyharjulla.

Kaavaluonnoksessa osoitetaan uusia rakennuspaikkoja 153 ja suunnittelu kohdistuu pääsääntöisesti 200 metrin levyiselle rantavyöhykkeelle. Rantaviivaa suunnittelualueella on 140 kilometriä.

Työ kaavan parissa alkoi jo vuonna 2010. Luonnoksen tiimoilta järjestettiin helmikuussa myös tiedotustilaisuus, jonne saapui kiinnostuneita parinkymmenen hengen verran.

Kallaveden rantaosayleiskaavan luonnos on nähtävillä 18.3. saakka. Palautteista laaditaan yhteenveto ja mikäli lisäselvityksiin ei ole aihetta, valmistunee kaavaehdotus viimeistään ensi syksynä.

