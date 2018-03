Pieni ikäluokka näkyy: Lukioon hakeutui alle puolet viimevuotisesta

Mäntyharjun lukioon on hakeutunut juuri päättyneessä yhteishaussa 25 oppilasta. Todennäköisesti ensi syksynä lukion aloittaa kuitenkin useampi, sillä keskiviikon tiedot koskevat vain ensisijaisesti lukioon hakeutuvia nuoria.

Hakijoista kaksi on pertunmaalaisia ja yksi hirvensalmelainen.

Heitä, jotka ovat merkinneet lukion toissijaiseksi vaihtoehdoksi on rehtori Jyrki Taumalan mukaan toistakymmentä.

Syksyllä 2017 Mäntyharjun lukiossa aloitti 60 opiskelijaa.

– Viime vuosi oli ennätysvuosi, mutta siitä huolimatta nyt tulossa olevan määrä on aika pieni, sanoo Taumala.

Taustalla vaikuttaa myös ikäluokkien pienuus. Esimerkiksi Pertunmaalla on yhdeksäsluokkalaisia tällä hetkellä alle kymmenen.