Entinen Yittilä on jälleen myynnissä

Kerttulan lomakylä Mäntyharjun Pyhäveden rannalla Paasolassa on myynnissä. Lomakylää kaupitellaan 1,295 miljoonan euron hintaan.

Aiemmin Yittilänä tunnettu kokonaisuus siirtyi Reijo Malmergin haltuun reilu vuosi sitten. Malmerg peruskunnosti 90-luvun alussa perustetun alueen rakennuksia ja viime kesän paikkaan pääsi avoimesti lomailemaan kuka tahansa. Aiemminhan alue oli varattu vain YIT:n henkilöstölle.

Yli 20 hehtaarin alueelta löytyvät tenniskenttä, minigolf-rata ja vajaan 2,5 kilometrin mittainen valaistu kuntorata, joka on talvisin palvellut hiihtäjiä.

Lomamökkejä on kymmenkunta. Niistä osa on 90-luvun alusta ja osa 2000-luvun alkupuolelta. Kokonaisuuteen kuuluu myös iso päärakennus.