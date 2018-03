Mäntyharjun Freston toiminta vaakalaudalla – emoyhtiötä haetaan konkurssiin

Mäntyharjun Freston emoyhtiö Superfresh Oy:tä haetaan konkurssiin. Konkurssihakemus on toimitettu keskiviikkona Pirkanmaan käräjäoikeuteen, vahvistaa Superfreshin ketjupäällikkö Asta Raussi. Raussi ei kommentoi sen enempää Mäntyharjun Freston kohtaloa. Superfreshin alaisuudessa on Mäntyharjun lisäksi kolme muuta Fresto-ravintolaa Savitaipaleella, Somerossa ja Sörnäisissä. Myös kolmea muuta Frestoa pyörittävä Mesne Oy:tä haetaan konkurssiin.

Fresto ilmoittaa konkurssista myös Mäntyharjun ravintolan kassalla olevalla Freston henkilökunta palveli asiakkaitaan torstaina iltapäivällä normaalisti.

Superfresh Oy:n konkurssipesää hoitava asianajaja Mikko Tiilikka asianajotoimisto Krogerus Oy:stä kertoo, että Mäntyharjun Freston toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti.

– Toiminta on tällä hetkellä käynnissä, mutta kuinka kauan, on tällä hetkellä auki. Valmius nopeisiinkin tapahtumiin on kuitenkin olemassa. Toistaiseksi etsimme uutta omistajaa, Tiilikka toteaa.

Konkurssiprosessi etenee pesäluettelon laatimisella. Siinä pyritään selvittämään yhtiön varojen ja velkojen suhde.

– Veloista ei pysty vielä tällä hetkellä sanomaan mitään. Selvää kuitenkin on, että yhtiö on maksukyvytön.

Mäntyharjun Frestolla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Jos uusi omistaja löytyy, ravintolan toiminta saattaa jatkua normaalisti. Jos uutta omistajaa ei löydy, viimeisenä vaihtoehtona on ravintolan sulkeminen ja irtaimiston kauppaaminen.

Superfresh Oy:lle on kertynyt velkoomustuomioita viimeisen puolen vuoden aikana lähes miljoona euroa. Suurin velkoja on Helsingin Osuuskauppa Elanto. Yhtiö vaihtoi omistajaa viime vuonna. Yhtiön uudeksi omistajaksi ja toimitusjohtajaksi tuli ravintola-alan monitoimimies Reima Wiskari.

Fresto on toiminut Mäntyharjun keskustassa S-Marketin naapurissa vuodesta 2014 lähtien.

Lue myös: Mäntyharjun Fresto sai uuden omistajan: ”Laadun parantaminen on nyt ykkösjuttu”