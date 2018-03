Urakoitsija kilpailutettu – Pertunmaan uusi seurakuntakoti rakenteille

Pertunmaan uutta seurakuntakotia ryhtyy rakentamaan Rakennusliike V. Mättölä Mäntyharjulta.

Valinnasta päätti keskiviikkona kokoontunut kirkkovaltuusto. Samalla se myönsi kirkkoneuvostolle valtuuden ottaa lainaa 1,5 miljoonaa euroa rakentamisen rahoittamiseksi vuosina 2018-2020. Lopullisen lainasummaan vaikuttaa se, minkä verran hankkeita on rahoitettavissa metsätalouden tuloilla ja se, saadaanko rakentamiseen kirkkohallituksen avustusta.

Tarjouksia seurakunta sai neljä kappaletta. Niistä Mättölän tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin, loppusummaltaan 979 600 euroa. Yritys aloittaa työt tänä keväänä ja rakennus valmistuu ensi vuonna.

Rakennuksen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy. Toimiston toimitusjohtaja Riitta Vesala on luonnehtinut uutta seurakuntataloa moderniksi puurakennukseksi, joka mittasuhteiltaan ja arkkitehtuuriltaan sopii vanhan puurkirkon läheisyyteen.

Rakennuksen hyötyala on noin 150 neliötä ja kokonaiskerrosala 233 neliötä.