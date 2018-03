Sattuma toi paikan päälle – espoolaiset löysivät haluamansa

Pertunmaalla on herännyt halua auttaa vapaa-ajan asukkaita remontoimaan asuntojaan ympärivuotisiksi.

Joukko kunnan luottamushenkilöitä uskoo, että näin mökkiläisiä saataisiin houkuteltua vakituisiksi asukkaiksi.

Ajatuksena on ollut pystyttää EU-rahoituksella hanke, jossa aluksi kartoitettaisiin remontoinnista kiinnostuneita.

– Meillä olisi itse asiassa tarvetta sellaiselle, ilahtuu Sirpa Hyytiä-Hallenberg Espoosta.

Hän osti viime kesänä vanhan hirsitalon Joutsantien varresta puolisonsa Mika Hallenbergin kanssa.

Paikka viehätti alusta asti niin paljon, että Hyytiä-Hallenberg on jo katsellut sitä eläkepäiviään silmälläpitäen.

– Olen miettinyt muuttamista sinne kokonaan, jos talon saisi laitettua kuntoon.

Vuonna 1923 rakennettu talo on 2 900 neliön tontilla tien vieressä. Taloon on vedetty sähköt, vesi kulkee putkessa kaivosta keittiöön ja saunalle.

– Vähän on ollut ajatuksena tehdä pieni sisävessa. Ullakkokin on rakentamaton, emmekä talvisin oikein mahdu yhteen kerrokseen koko porukalla, kertoo Hyytiä-Hallenberg.

Kuten niin usein, tässäkin talokaupassa oli sattumalla osansa.

