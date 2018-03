Airaksiset rahoittavat Mäntyharjuun nousevaa omakotitalohanketta bloggaamalla

Kun Mäntyharjuun taloa rakentavien Anne ja Jouni Airaksinen raksalla tapahtuu jotain, löytyy siitä todennäköisesti blogimerkintä netistä. Airaksiset eivät kirjoita blogia kuitenkaan omaksi huviksi, vaan se on Annelle puolipäiväinen työ. Yhteistyösopimukset alan yritysten kanssa ovat yksi talonrakentamisen rahoitusmuoto.

– Kun valitsemme taloon haluamamme rakennusmateriaalin, otamme yhteyttä sitä valmistavaan yritykseen. Tarjoamme heille näkyvyyttä blogissa ja todella monet yritykset myös tarttuvat siihen, Anne Airaksinen kertoo.

Homma etenee seuraavasti: Kun tuotteet on asennettu työmaalla paikalleen, ilmestyy Airaksisten blogiin tuotetta kuvineen esittelevä mainoskirjoitus. Näkyvyydestä blogissa ja sosiaalisessa mediassa yritykset tarjoavat Airaksisille vastapalveluksena tuotealennuksia.

– Tämä on periaatteessa ainoa tapa nipistää rakennuskustannuksista, sillä muuten rakentaminen maksaa sen minkä maksaa, Jouni Airaksinen perustelee.

Blogien ja sosiaalisen median kautta mainostaminen on kovassa kasvussa oleva miljoonabisnes. Ensimmäisenä sen voima ymmärrettiin muotialalla, mutta ilmiö on valunut pikku hiljaa myös rakentamiseen. Myös suomalaiset yritykset ovat ymmärtäneet, että bloginäkyvyydestä kannattaa todella maksaa. Yksi tuotetta hehkuttava kirjoitus alalle vihkiytyneessä blogissa on varmaa täsmämarkkinointia, joka tavoittaa parhaimmillaan tuhansia potentiaalisia ostajia.

Blogin pitäminen voi kuulostaa maallikon korvaan helpolta rahalta. Airaksiset kuitenkin vakuuttavat, ettei se sitä ole. Kirjoitus- ja valokuvaustaito on vain alkua. Sen lisäksi pitää osata markkinoida itseään ja tuntea myös blogi- ja somemaailman salat.

– Se on suunnitelmallista työtä. Julkaisen juttuja säännöllisesti vähintään pari kertaa viikossa. Kävimme vastikään myös markkinoimassa blogiamme Lahden Raksamessuilla, Anne kertoo.

Airaksisten Hirsiä aurinkokalliolla -blogi.

