Biokaasu kiinnosti Pertunmaalla – BioGTS tulee päättäjien vieraaksi

Suomen hallituksen linjauksen mukaan biopolttoaineiden osuutta liikenteen polttoaineista tulisi nostaa reilusti. Esimerkiksi biokaasujen käyttö tuottaa bensiiniin verrattuna hyvin vähän kasvihuonekaasupäästöjä.

Yksi hyvä myyntipaikka biokaasulle olisi Pertunmaan Kuortti.

– Mahdollisuudet ovat isot, koska paikka on vähän paitsiossa biokaasun suhteen. Lähimmät myyntipaikat ovat Joutsassa, Mikkelissä ja Haukivuorella, kertoi myyntijohtaja Eero Tilsala laitteistoja toimittavasta BioGTS:stä.

Biokaasulaitoksen teknologia perustuu kuivamädätykseen, jossa biohajoavista jätteistä jalostetaan biopolttoainetta ja bioenergiaa.

BioGTS esittelee ensi viikolla toimintaansa Pertunmaan kunnanhallitukselle päätöksenteon taustaksi. Pertunmaan kunnantalolle kokoontui jo viime viikolla runsaasti yleisöä, ja BioGTS kehotti väkeä tutkimaan edellytyksiä biokaasulaitoksen kannattavalle toiminnalle.

Se tarkoittaa ennen kaikkea raaka-ainemäärien selvittämistä.

– Mitä syötteitä olisi saatavilla, ja minne ne menevät nyt? Näkökulman on oltava omaa kylää laajemman, keskimäärin puhutaan sadan kilometrin säteestä, neuvoi Tilsala.

Biokaasulaitosten rakentaminen on Suomelle keskeinen väylä kohti kiertotaloutta. Siksi valtio tukee biopolttoaineisiin siirtymistä monin tavoin.

