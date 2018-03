Maisa Lahtinen nostaa tilataidetta järven pohjasta: ”Mukava harrastus, joka pitää mielen virkeänä”

Järvimaisema tyrskyineen on erottamaton osa mäntyharjulaisen Maisa Lahtisen sielunmaisemaa. Lahtinen asui lapsuutensa Puulaveden Väisälänsaaressa venematkan päässä ihmisvilinästä.

– Kouluun mentiin kahdeksan kilometriä järven yli veneellä, kovassakin aallokossa ja myös keskellä talvea. Kelirikkokautena kouluun jouduttiin jäämään asumaan koko viikoksi, Lahtinen muistelee.

Vesimaisema on esillä myös Lahtisen tuoreessa Elämän alttarit -tilataidenäyttelyssä Mäntyharjun kirjastossa.

– Moni näyttelyissäni on peräisin järven pohjasta Väisälänsaaren rannasta. Lisäksi esillä on kuvia Bengtskärin majakalta, hän kertoo.

Tällä hetkellä Lahtinen odottaa tulevaa kesää, sillä tuolloin pääsee taas tutkimaan kirkasvetisen Puulan rantoja. Sieltä saattaa taas löytyä uusia aarteita tulevien näyttelyjen materiaaleiksi.

– Nautin kun saan mennä veneellä ja katsella järvenpohjaa tyynellä ilmalla puoshaka kädessä. Sydämessä sykkii myös uusien näyttelyjen suunnitteleminen, Lahtinen nauraa.

Lahtisen tilataidenäyttely on esillä Mäntyharjun kirjastossa maaliskuun loppuun saakka.