Vesa Törnroos palasi takaisin Pertunmaalle – tähtää Tokion olympialaisiin kotitilaltaan

Ei tarvitse Pitäjänuutistenkaan enää kirjoittaa Vesa Törnroosista Pertunmaalta kotoisin olevana haulikkoampujana. Törnroos on nimittäin muuttanut hiljattain takaisin sukutilalleen Kuortin kupeessa sijaitsevalle Höltän kylälle.

– Työmatka lyheni huomattavasti. Olen kuitenkin käynyt vuosikaudet tällä samalla tilalla töissä isäni palkkaamana Heinolasta käsin, Törnroos veistelee.

35-vuotiaan trap-ampujan ura näyttäisi olevan vahvassa nousukiidossa. Kaksi viikkoa sitten Meksikon Guadalajarassa järjestetyssä maailmancupin avauskisassa kotiin tuomisina oli kaksi mitalia ja maailmanennätys.

Törnroos nappasi henkilökohtaisesta kisasta pronssia ja sekajoukkuekisassa yhdessä Satu Mäkelä-Nummelan kanssa kultaa maailmanennätystuloksella. Tuloksen arvoa lisää osaltaan se, että trapin sekajoukkuekisa on olympialaji vuoden 2020 kisoissa Tokiossa.

– Tavoitteeni ei ole päästä Tokioon. Tavoitteeni on menestyä Tokiossa, Törnroos lataa itsevarmasti.

Ennen Tokiota haulikkoampujan pitää kuitenkin selvittää oma tiensä olympialaisiin. Ensimmäisen kerran paikkoja on jaossa syyskuussa Etelä-Korean MM-kisoissa. Muita saumoja ovat ensi vuoden maailmancupit.

– Totta kai olympiapaikan saavuttaminen on kovan työn takana. En kuitenkaan halua asettaa pelkkää pääsyä tavoitteeksi, koska siinähän tavallaan myöntäisi jo hävinneensä, Törnroos perustelee.

Viimeisissä Rion olympialaisissa Törnroos ampui trapissa 11. sijalle. Kisa antoi ennen kaikkea itsevarmuutta menestymisen mahdollisuuksiin.

Ammuntaharrastus on tullut Törnroosille verenperintönä. Ukki oli kova aseharrastaja ja Seppo-isä on menestynyt haulikkoampuja. Alun perin osumista harjoiteltiin kotitilalla Höltässä ja radalle Kattilanharjuun Vesa lähti 14 vuoden iässä.

