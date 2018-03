Mäntyharjun lasten traktorikeräyksestä tuli melkoinen hitti – 33 yritystä lähti mukaan

Mäntyharjun maaseutunuorten tempaus polkutraktoreiden keräämisestä paikallisille lapsille on herättänyt suurta innostusta yrittäjissä.

Mäntyharjun MTK:n maaseutunuoret lanseerasivat pari viikkoa sitten kampanjan, jossa haastettiin yrityksiä ja muita tahoja keräämään polkutraktoreita päiväkotilasten käyttöön. Kampanjaan on saatu mukaan tähän mennessä jo 33 yritystä, jotka ovat keränneet lapsille 24 polkutraktoria. Kampanjan yksi puuhanaisista on syystäkin innoissaan.

– Yrittäjät lähtivät tempaukseen mahtavasti mukaan. Tämän tiimoilta ei ole tarvinnut paljoa soitella, sillä puhelin on soinut meidän suuntaan niin paljon, kertoo Tiina Kohonen MTK-Mäntyharjusta.

Suurin osa mukaan lähteneistä yrittäjistä on mäntyharjulaisia. Mukana on kuitenkin myös muutama pertunmaalainen yritys ja Etelä-Savon Liikunta Mikkelistä. Euromääräisestikin yrittäjien tuki on ollut merkittävä, sillä kalleimmat traktorit maksoivat 150-200 euroa.

Polkutraktorit lahjoitetaan Mäntyharjun Mustikkatassu-päiväkodin ja perhepäivähoitopaikkojen pienimpien käyttöön. Sitä ennen niillä huristellaan kuitenkin ensi viikon lauantaina Villa Auroran pihapiirissä järjestettävässä pääsiäistapahtumassa.