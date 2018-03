Mäntyharju haluaa elävöittää torielämää – laskemassa myyntikojumaksuja

Mäntyharju pyrkii elävöittämään torielämää laskemalla torin myyntikojumaksuja. Tekninen johtaja esittää tänään keskiviikkona kokoontuvalle lautakunnalle, että osaa maksuista alennettaisiin.

Toripaikan vuosivuokra on laskemassa 861 eurosta 744 euroon. Kesäkuukausien vuokra on puolestaan laskemassa 676,50 eurosta 657,20 euroon. Erona edelliskesiin on, että kesäkausi aikaistuu kahdella viikolla ja alkaa jo 15. huhtikuuta.

Uutena mahdollisuutena on myös varata torilta vakiopaikka yksittäiseksi päiväksi viikossa. Yhden päivän vuokraaminen viikossa kesäkaudeksi maksaa yhteensä 223,50 euroa. Pop-up -kojun pystyttäminen yhdeksi ainoaksi päiväksi torille maksaa 10 euroa.