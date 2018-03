Mäntyharjun Fresto sulki ovensa – ”Haikein mielin sammutamme valot”

Mäntyharjun keskustassa toiminut Fresto-ravintola on sulkenut ovensa. S-Marketin kanssa samassa rakennuksessa toimineen ravintlan sisäänkäynti on suljettu verkkoaidalla.

– Kiitos kaikille asiakkaille, teitte työstämme tekemisen arvoisen, haikein mielin sammutamme valot, aitaan kiinnitetyssä ja Freston työntekijöiden allekirjoittamassa lapussa luki.

Syynä ravintolan sulkeutumiseen on ketjun omistavan Superfresh oy:n hakeutuminen konkurssiin pari viikkoa sitten. Superfreshillä on kolme muuta Fresto-ravintolaa, jotka sulkivat ovensa niin ikään täänään. Konkurssipesää hoitava asianajanja Mikko Tiilikka Krogeruksesta sanoo, ettei yhtiölle ole löytynyt ostajaa.

– Kyselyjä on tullut ja keskusteluja on käyty, mutta ne eivät ole edenneet. Ravintolan pyörittäminen pienellä alueella vaatii kassavirtaa, se on liiketoiminnan realiteetti.

Tiilikan mukaan yhtiölle etsitään edelleen ostajaa. Jos sitä ei löydy, alkaa tilojen tyhjentäminen kalusteista.

– En osaa sanoa sille tarkempaa aikataulua. Katsotaan tilannetta rauhassa.

Myös Mesne oy:n omistamat muut Fresto-ravintolat ovat sulkeneet ovensa. Mesne hakeutui konkurssiin samoihin aikoihin Superfresh oy:n kanssa.

