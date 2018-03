Taiteilijat löysivät yleisönsä – erakkoaika katkesi keskusteluihin

Taidekeskus Salmela on jälleen tarjonnut työskentelytilat talveksi neljälle kuvataiteilijalle.

Heistä Tanja Koskiselle kuluneet kuukaudet ovat merkinneet täydellistä työlle antautumista. Hän ei ole poistunut Salmelasta kolmeen kuukauteen.

– En ole käynyt edes keskustassa, koska puoliso on tuonut viikonloppuisin ruuat. Ainoat häiriötekijät ovat olleet pakollisia, kuten syöminen, nukkuminen ja pyykinpesu. Täällä ei tule katsottua edes telkkua tai nettiä. Vapaa-aikakin on kulunut keskustellessa taiteesta muiden kanssa.

Koskisen lisäksi Vilma Panula, Nina Bask ja Enni Kömmistö ovat nyt Salmelassa viimeistä viikkoaan. Viime viikon avoimien ovien päivässä he tapasivat yleisöään.

